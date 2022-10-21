Минобороны заявило о сорванной ночной операции украинских диверсантов

Минобороны России заявило о срыве ночной операции 20 групп украинских диверсантов

Российские военные на николаево-криворожском направлении сорвали ночную операцию украинских диверсантов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства в тыловые районы на этом направлении пытались проникнуть до 20 групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские войска сорвали операцию диверсантов артиллерийским огнем, в результате чего ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 авто.

В Херсонской области был уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства — он находился в районе населенного пункта Новая Каменка, доложили в министерстве.

Ранее Минобороны докладывало о борьбе с диверсионной группой ВСУ у Запорожской АЭС. Группа численностью до 60 человек пыталась высадиться на побережье Каховского водохранилища в трех километрах на северо-восток от Запорожской АЭС.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения.