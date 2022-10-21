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17:35, 21 октября 2022Экономика

Подсчитаны потери богатейшего человека в мире за год

Forbes: Илон Маск потерял треть своего состояния с начала ноября 2021 года
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Основатель SpaceX и владелец Tesla Илон Маск потерял треть состояния с начала ноября 2021 года, когда его капитал достиг пика в 320,3 миллиарда долларов. О том, что по-прежнему самый богатый человек в мире стал беднее на сотни миллиардов долларов, сообщает американский Forbes.

За 11,5 месяца состояние Маска сократилось на 35 процентов. Только в октябре капитал миллиардера снизился на 28 миллиардов и теперь оценивается в 209,4 миллиарда долларов, подсчитало издание.

Его состояние рухнуло вслед за падением акций Tesla. 19 октября компания опубликовала финансовый отчет за третий квартал, результаты которого оказались хуже, чем ожидали инвесторы. Tesla сообщила о доходах в размере 21,5 миллиарда долларов, что было ниже прогнозов Уолл-стрит в 22 миллиарда. Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Малей объяснил, что на сокращение капитала Маска также влияют опасения рецессии в США.

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Кроме того, потери миллиардера связаны со сделкой по покупке социальной сети Twitter, для финансирования которой он продал акции Tesla на 31 миллиард долларов. Издание отмечает, что инвесторы обеспокоены хаотичными действиями Маска в отношении акций Tesla и считают, что он серьезно переплачивает за соцсеть. Эксперты также ожидают, что сделка войдет в историю рынка как одна из худших.

Ранее на Маска подали в суд, обвинив в манипулировании ценами акций Twitter. «Мошеннические действия» Маска существенно понизили стоимость акций компании, падение составляло около 7-8 процентов. Истец убежден, что таким образом миллиардер хотел создать рычаг, при помощи которого он мог либо выйти из сделки либо пересмотреть рыночную цену сделки на 25 процентов, то есть снизить ее на 11 миллиардов долларов.

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Мария Грушко
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