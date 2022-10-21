Бесследное исчезновение туриста признали нерешаемой загадкой спустя годы

В Австралии заявили, что точную версию исчезновения туриста из Бельгии невозможно доказать

Коронер Австралии не смогла определить точную версию исчезновения бельгийского туриста, так как никаких следов или тела мужчины не было найдено. Об этом пишет The Guardian.

Коронер штата Новый Южный Уэльс Тереза ​​О’Салливан (Teresa O’Sullivan) заявила, что загадочное исчезновение туриста маловероятно было самоубийством, так как у 18-летнего Тео Хейза (Theo Hayez) не было причин намеренно уходить из жизни. Тем не менее она также не признала версию несчастного случая или убийства, так как спустя годы не было найдено ни одно доказательство этих гипотез.

Сообщается, что в последний раз бельгийского туриста видели около 23:00 31 мая 2019 года, когда его выгнали из бара Cheeky Monkeys в Байрон-Бей. Спустя шесть дней полиция узнала о его исчезновении, так как молодой человек не возвращался в общежитие, и с ним никто не мог связаться. В ходе крупномасштабных поисков была найдена только шляпа, которая, как предполагается, принадлежала бельгийцу.

Ранее в ноябре 2019 года родственники Хейза получили доступ к учетной записи пропавшего в Google и узнали о его последних сообщениях и запросах. Так, история поиска туриста указывала на то, что путешественник отчаянно искал дорогу к своему хостелу, однако, согласно данным Google Карт, свернул не в ту сторону и добрался до пляжа рядом с утесами.

