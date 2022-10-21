В Новой Зеландии чиновникам запретили говорить непонятные и сложные слова

В Новой Зеландии принят закон «О простом языке» для контактов чиновников с жителями

Парламент Новой Зеландии принял закон «О простом языке», который запретил чиновникам при контактах с местными жителями говорить и использовать непонятные и сложные для общественности слова, в том числе и канцеляризмы. Об этом сообщило радио RNZ.

Предполагается, что эта инициатива поможет людям с неполным образованием или с ограниченными умственными возможностями, а также мигрантам полноценно участвовать в жизни страны. Законодатели определили простой язык как «лаконичный и хорошо организованный», а также «соответствующий целевой аудитории».

В парламенте отметили, что данный подход также будет применяться в написании новых законных актов и иных официальных документах.

Ранее стало известно, что Новая Зеландия ввела очередные санкции против России. Они затронут 51 гражданина и 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями.