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12:59, 21 октября 2022Мир

В Новой Зеландии чиновникам запретили говорить непонятные и сложные слова

В Новой Зеландии принят закон «О простом языке» для контактов чиновников с жителями
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Парламент Новой Зеландии принял закон «О простом языке», который запретил чиновникам при контактах с местными жителями говорить и использовать непонятные и сложные для общественности слова, в том числе и канцеляризмы. Об этом сообщило радио RNZ.

Предполагается, что эта инициатива поможет людям с неполным образованием или с ограниченными умственными возможностями, а также мигрантам полноценно участвовать в жизни страны. Законодатели определили простой язык как «лаконичный и хорошо организованный», а также «соответствующий целевой аудитории».

В парламенте отметили, что данный подход также будет применяться в написании новых законных актов и иных официальных документах.

Ранее стало известно, что Новая Зеландия ввела очередные санкции против России. Они затронут 51 гражданина и 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями.

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Виктория Кондратьева
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