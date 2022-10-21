В Санкт-Петербурге школьник порезал ножом шею однокласснику

В Санкт-Петербурге школьник во время игры порезал шею 13-летнему однокласснику

В Приморском районе Санкт-Петербурга школьник порезал ножом шею 13-летнему однокласснику. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно изданию, пострадавший подросток поступил в больницу вечером 19 октября. Врачи оценили состояние мальчика как средней тяжести и зафиксировали у него колото-резаную рану шеи.

20 октября мать школьника обратилась в полицию. По информации издания, женщина рассказала, что в день происшествия ее 13-летний сын отправился в гости к однокласснику. Предварительно, мальчики играли, когда один из них по неосторожности ударил второго ножом в шею.

Сейчас следователи и полиция устанавливают все обстоятельства происшествия, пишет издание. Отмечается, что пострадавший ребенок живет в полной семье и не состоит на учете в правоохранительных органах.

Ранее в Костроме школьник зарезал свою 12-летнюю одноклассницу. Как стало известно, 10 октября девочка не вернулась домой. В результате ее тело с колото-резаными ранами обнаружили в подъезде многоквартирного дома.