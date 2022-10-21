В Херсонской области пообещали жестко ответить Украине

Замглавы Херсонской области Стремоусов пообещал жестко ответить Украине на обстрелы

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал жестко ответить Украине на обстрелы региона. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким», — заявил он.

Стремоусов подчеркнул, что украинские власти заинтересованы только в разрушении и руинах.

Поздним вечером 20 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Обстрел произвели из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Уточняется, что 11 ракет сбили подразделения противовоздушной обороны (ПВО), одна упала около Антоновского моста.

В результате ракетного удара четыре человека погибли и десять пострадали. Как утверждают местные власти, раненых направили в Херсонскую областную больницу, среди них дети и журналисты.