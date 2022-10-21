В Херсонской области пообещали жестко ответить Украине
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал жестко ответить Украине на обстрелы региона. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким», — заявил он.
Стремоусов подчеркнул, что украинские власти заинтересованы только в разрушении и руинах.
Поздним вечером 20 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Обстрел произвели из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Уточняется, что 11 ракет сбили подразделения противовоздушной обороны (ПВО), одна упала около Антоновского моста.
В результате ракетного удара четыре человека погибли и десять пострадали. Как утверждают местные власти, раненых направили в Херсонскую областную больницу, среди них дети и журналисты.