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10:37, 21 октября 2022Бывший СССР

В Херсонской области пообещали жестко ответить Украине

Замглавы Херсонской области Стремоусов пообещал жестко ответить Украине на обстрелы

Фото: Alexamder Kornyakov / Globallookpress.com

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал жестко ответить Украине на обстрелы региона. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким», — заявил он.

Стремоусов подчеркнул, что украинские власти заинтересованы только в разрушении и руинах.

Поздним вечером 20 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Обстрел произвели из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Уточняется, что 11 ракет сбили подразделения противовоздушной обороны (ПВО), одна упала около Антоновского моста.

В результате ракетного удара четыре человека погибли и десять пострадали. Как утверждают местные власти, раненых направили в Херсонскую областную больницу, среди них дети и журналисты.

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Кристина Есикова
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