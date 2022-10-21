В Москве осудят пятерых членов банды за убийства пенсионеров ради их имущества

Мосгорсуд рассмотрит дело пятерых участников банды, убивавших пенсионеров ради их квартир

Московский городской суд рассмотрит дела пятерых участников преступной группы в возрасте от 35 до 56 лет, убивавших пенсионеров ради квартир. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, фигуранты знакомились с одинокими пожилыми людьми и представлялись социальными работниками. Они предлагали им помощь в ремонте и быту. Затем сообщники заключали с пенсионерами договоры ренты. Подельники «соцработников» выполняли ремонт жилиц, но в какой-то момент фигуранты добавляли препараты в еду или напитки потерпевших, от которых жертвы умирали. После этого имущество освобождалось и на основании договора переходило обвиняемым.

По факту произошедшего возбуждены дела по пунктам «а,ж,з» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Кроме того, дела возбуждены по статье о покушении на убийства. Известно, что дела в отношении организаторов преступной схемы и остальных участников банды будет рассматриваться судом отдельно.