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10:04, 21 октября 2022Силовые структуры

В Москве осудят пятерых членов банды за убийства пенсионеров ради их имущества

Мосгорсуд рассмотрит дело пятерых участников банды, убивавших пенсионеров ради их квартир

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Московский городской суд рассмотрит дела пятерых участников преступной группы в возрасте от 35 до 56 лет, убивавших пенсионеров ради квартир. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, фигуранты знакомились с одинокими пожилыми людьми и представлялись социальными работниками. Они предлагали им помощь в ремонте и быту. Затем сообщники заключали с пенсионерами договоры ренты. Подельники «соцработников» выполняли ремонт жилиц, но в какой-то момент фигуранты добавляли препараты в еду или напитки потерпевших, от которых жертвы умирали. После этого имущество освобождалось и на основании договора переходило обвиняемым.

По факту произошедшего возбуждены дела по пунктам «а,ж,з» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Кроме того, дела возбуждены по статье о покушении на убийства. Известно, что дела в отношении организаторов преступной схемы и остальных участников банды будет рассматриваться судом отдельно.

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Екатерина Власова
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