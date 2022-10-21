Применившего электрошокер к задержанному мужчине экс-полицейского арестовали

В Нижегородской области арестовали экс-полицейского за избиение 41-летнего задержанного

В Нижегородской области суд арестовал бывшего оперативного дежурного ОМВД России по городу Выкса за превышение полномочий. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Склярова.

По данным ведомства, ночью 16 октября в отдел полиции доставили мужчину за мелкое хулиганство. Находясь в камере для задержанных, он шумел — бил ногами по двери. Тогда экс-правоохранитель ударил потерпевшего по лицу и применил электрошокер, нанеся повреждения 41-летней жертве.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Бывшего полицейского задержали, он полностью признал вину и был уволен со службы.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области осудят экс-начальника отдела МВД за взятку от рыбного предприятия.