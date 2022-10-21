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13:58, 21 октября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о выгрузке HIMARS в порту Одессы оказалось недостоверным

Информация о выгрузке новой партии HIMARS в порту Одессы не подтвердилась

Фото: AFLO / Globallookpress.com

Сообщение о том, что в порту Одессы начали выгружать новую партию американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, оказалось недостоверным.

Публикации аналогичного содержания стали распространяться в соцсетях в начале октября. Так, первая появилась на странице пользователя Али Алмазова во «ВКонтакте» 2 октября.

В публикации утверждалось, что в порту Одессы начали выгружать РСЗО HIMARS американского производства, которые были направлены Украине США в рамках оказания военной помощи. При этом автор поста отмечал, что украинские военные даже не пытаются прятать поставленное им вооружение от возможных ударов с воздуха, потому что Минобороны России якобы все равно не планирует препятствовать таким поставкам.

Пост сопровождался фотографией, на которой была запечатлена выгрузка HIMARS. По данным автора публикации, снимок был сделан в одесском порту, однако, когда именно, он не уточнял.

На кадре действительно запечатлены системы Lockheed Martin M142 HIMARS, однако данное фото было сделано еще в 2021 году в Румынии. Попавшие на снимок боевые машины были переданы Бухаресту Вашингтоном в рамках программы модернизации румынских вооруженных сил. Как сообщал портал Defense Brief, 18 HIMARS прибыли в румынский порт Констанца в феврале прошлого года.

Эту же фотографию ранее уже пытались использовать для распространения недостоверной информации. Так, в июне 2022 года украинский журналист Роман Цимбалюк опубликовал данный снимок на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), заявив, что на нем изображена первая партия HIMARS, прибывшая из США на Украину.

Публикация не получила охвата в СМИ, однако активно распространялась в пабликах и на личных страницах пользователей в соцсетях (1, 2, 3, 4).

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Варвара Кошечкина
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