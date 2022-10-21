В ДНР сообщили о реорганизации посольства в России

Посольство ДНР в России преобразуют в представительство российского субъекта

В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о реорганизации посольства в России. Об этом заявила руководитель диппредставительства Ольга Макеева, передает «Донецкое агентство новостей».

Она уточнила, что посольство будет преобразовано в представительство ДНР как субъекта России. «Наша работа не прекращается, она только обретает новые формы и грани», — добавила Макеева.

6 октября посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявлял, что посольства ДНР и ЛНР в ближайшее время продолжат работу, несмотря на вхождение регионов в состав России. По его словам, это необходимо для того, чтобы наладить взаимодействие с федеральным центром и «выстроить все социальные, экономические, культурные взаимоотношения».