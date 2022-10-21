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05:37, 21 октября 2022Путешествия

Побывавшая в Турции россиянка выяснила удивляющие турков привычки русских

Автор блога на «Яндекс.Дзен» выяснила, что турков удивляет привычка русских купаться зимой

Фото: Zeytun Travel Images / Legion-media.ru

Российская тревел-блогерша побывала в турецком Измире и выяснила у местных жителей их мнение о России и о своих соотечественниках. Об удивляющих турков привычках россиян она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница уточнила, что своим мнением с ней поделился владелец квартиры, у которого она останавливалась. Так, турок признался, что его «шокирует» желание туристов из России питаться на отдыхе «все той же привычной русской едой» при всем обилии свежих турецких овощей и фруктов. Мужчина вспомнил, что после заселения гости первым делом спрашивают у него, где можно купить гречку, овсянку, сметану, творог, сгущенку и другие «русские» продукты.

«Я понимаю, что климат Турции и России кардинально отличается, многие русские живут в городах, где много снега, а температура зимой опускается до минус 40 градусов. Наверное, поэтому вода в море сейчас им кажется теплой, ведь они купаются с самого утра, когда воздух всего плюс 20 градусов, мы даже ноги мочить в такой холод не будем, а вам хоть бы что», — передала слова турка автор блога.

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Кроме того, турок восхитился добродушием российских туристов. По его словам, от каждого путешественника, который снимал у него комнату, он обязательно получал приглашение в гости в Россию. При этом мужчину тронуло, что его звали «просто так», как друга или товарища.

Ранее в августе российская туристка, побывавшая в Италии, раскрыла удивляющие итальянцев привычки русских. Так, по ее словам, местные жители «помешаны на правилах питания», а поэтому ее знакомых шокировало то, что россиянка могла пропустить обед или есть не по расписанию.

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Дарья Рыбак
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