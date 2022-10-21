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10:33, 21 октября 2022Мир

Друзья Лиз Трасс рассказали о ее панике в ночь перед отставкой

Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку в панике писала сообщения друзьям в 4 часа утра
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Hannah McKay / Reuters

Друзья и ближайшие союзники ушедшей в отставку с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс рассказали о ее взволнованных сообщениях, которые она отсылала с 4 часов утра в день заявления об уходе с должности. О панике Трасс рассказали журналисты издания Daily Mail.

«Кажется, она [была] напугана тем, как быстро все происходит. Но она все еще думала, что сможет удержаться. Наутро начали приходить сообщения, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, все кончено», — рассказал один из ее друзей о реакции Трасс в ночь перед отставкой.

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку 20 октября. Она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата главы правительства.

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Виктория Кондратьева
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