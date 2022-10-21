Бывшую первую ракетку мира заподозрили в применении допинга

Бывшую первую ракетку мира Симону Халеп заподозрили в применении допинга

Румынскую теннисистку Симону Халеп заподозрили в применении допинга. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Бывшая первая ракетка мира во время выступления на US Open-2022 в августе cдала пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество роксадустат. Сейчас румынка запросила вскрытие пробы Б.

На данный момент 31-летняя Халеп отстранена от соревнований. В сентябре она заявила о досрочном завершении сезона из-за перенесенной операции на носу.

На счету Халеп 24 титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), включая победы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. По итогам 2017 и 2018 годов румынская спортсменка возглавляла рейтинг WTA. Сейчас она находится на девятом месте в списке лучших теннисисток мира.