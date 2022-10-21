В Австралии сгоревший дом захотели продать за миллионы долларов

В Австралии сгоревший дом выставили на продажу за пять миллионов долларов

В Австралии дом, который пострадал от пожара и стал непригодным для жизни, захотели продать за миллионы долларов. Об этом сообщил Daily Mail.

В феврале в 2021 году в доме, расположенном по адресу Wentworth road в районе Стратфилд (Strathfield) недалеко от Сиднея, произошел пожар, в результате он сгорел. За полгода до инцидента его продали новому владельцу за 4,79 миллиона долларов, однако после пожара тот решил поднять цену. Несмотря на то что в объявлении на сайте, где дом выставлен на продажу, не указана точная стоимость, его можно найти при поиске в категории лотов стоимостью не менее пять миллионов долларов (около 306,8 миллиона рублей). При этом средняя стоимость дома в этом районе составляет 3,5 миллиона долларов (около 214,1 миллиона рублей).

Площадь объекта, серьезно пострадавшего от пожара, составляет 1530 квадратных метров. До того как он сгорел дотла, в нем было восемь спален и четыре ванные комнаты. Стоимость его аренды составляла 1490 долларов в неделю. По словам риелторов, у будущего собственника появится возможность построить на участке два роскошных дома, дуплекс, детский клуб или что-либо другое и при необходимости заработать на этой недвижимости.

За последний год из-за повышения процентных ставок цены на жилье в Австралии значительно выросли — например, среднюю стоимость дома в Сиднее оценили в 1,4 миллиона долларов. В результате позволить себе покупку недвижимости, в том числе в ипотеку, представляется трудным даже для лиц со средним доходом, который составляет около 90,9 тысячи долларов в год. Кроме того, часть австралийцев жалуется на то, что в стране наблюдается сильный дефицит доступного жилья.