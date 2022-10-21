Британская полиция задержала мужчину с ножом у парламента

Express: полиция задержала мужчину с ножом у британского парламента

В Великобритании полиция задержала вооруженного мужчину с ножом у Вестминстерского дворца. Об этом пишет Express.

Уточняется, что очевидцы вызвали полицию после того, как на улице у парламента был замечен мужчина «в неадекватном состоянии». Правоохранители ударили его электрошокером, после чего задержали по подозрению в хранении холодного оружия.

По данным издания, правонарушитель был взят под стражу, информация о пострадавших не приводится.

Ранее стало известно, что британская полиция начала готовиться к зимнему росту преступности из-за энергетического кризиса. В частности, ведомство прогнозирует рост ограблений, магазинных краж, вовлечения в преступные сообщества и угонов транспорта.

