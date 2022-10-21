ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

На николаево-криворожском направлении в течение суток российскими войсками были сорваны две попытки наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, были предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до 20 украинских диверсионно-разведывательных групп. В результате уничтожено свыше 120 бойцов ВСУ, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России был уничтожен ангар с военной техникой ВСУ иностранного производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что на купянском направлении украинские войска силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад пытались прорвать оборону российских войск возле Кисловки Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР).