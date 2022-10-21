Безработный россиянин два месяца расстреливал бродячих котов из окна BMW

Безработный мужчина расстреливал бродячих котов из окна BMW на юге Москвы

Безработный житель Москвы Олег Кривяков в течение двух месяцев ездил на BMW по дворам на юге столицы и из окна иномарки расстреливал бродячих котов. Об этом пишет KP.RU.

Жители нескольких районов столицы начали находить трупы животных во дворах в 2020 году. По их сведениям, некоторые кошки получили тяжелые травмы, но выжили. Неравнодушные москвичи обратились в полицию. По камерам полицейские выяснили, что по котам стреляли из автомобиля. Машину и ее владельца нашли. Им оказался бывший менеджер Кривяков. Свои действия мужчина объяснял тем, что защищал район от «кошачьего коронавируса».

Разбирательство по делу россиянина в Черемушкинском суде Москвы длится почти полгода. По сведениям зоозащитников, жертв стрелка было существенно больше двух, но следствие смогло доказать только несколько эпизодов. Согласно материалам дела, погибло как минимум четыре кошки, еще три были ранены.

Кривякову грозит до пяти лет тюрьмы. Волонтеры создали петицию и собирают подписи за то, чтобы его не просто признали виновным, но и назначили более строгое наказание. Они подчеркнули, что житель столицы опасен и для людей.

На последнее заседание суда москвич не явился.

Ранее в Подмосковье мужчина тяжело ранил из ружья 18-летнюю москвичку, которая играла с собаками на даче.