Учительница оправдалась за тягу носить провокационные наряды в школу

Учительница биологии Виктория носит мини-юбки из-за отсутствия в школе строгого дресс-кода

Жительница Шотландии оправдалась за тягу носить провокационные наряды на работу в школе отсутствием строгих правил дресс-кода. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Учительница биологии Виктория разместила видео, в котором продемонстрировала свою рабочую одежду. Пользовательница сети с никнеймом @victoriaren97, чей блог насчитывает 23 тысячи подписчиков, запечатлена в коротких юбках, мини-платьях, а также платьях-рубашках длиной чуть выше колена, которые она сочетает с черными колготками.

Многие зрители обругали преподавательницу за внешний вид в комментариях под роликом. «Мне очень нравятся твои образы, но в Австралии, если бы я носил их как учитель, меня бы отправили домой», «Как ты можешь носить рубашку без брюк или леггинсов на работу? Мне нравятся эти наряды, но тебе не говорили, что они слишком короткие?», «Мне нравятся ваши наряды, но меня до сих пор преследует школьная паранойя, что я дотянусь до доски в чем-нибудь короче колена и засвечу свои интимные части тела», — высказывались они.

В свою очередь, в комментариях Виктория ответила подписчикам, что в школе, где она преподает, отсутствуют определенные требования к одежде для преподавателей. «Многие мои коллеги носят одежду такой же длины! Если бы они это не делали, я бы, очевидно, носила что-то другое», — заявила героиня автор видео.

В марте учительнице из Лос-Анджелеса пригрозили увольнением за неподобающий внешний вид на работе в школе. 21-летняя Мэй Мэй объяснила, что руководство учебного заведения несправедливо раскритиковало ее за одежду на рабочем месте. По словам учительницы, ей четыре раза сделали выговор за нарушение дресс-кода. На опубликованном в соцсетях видео учительница показала, за какие наряды она получила замечания.