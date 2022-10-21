Студенты принесли к вузу стиральную машину из-за их запрета в общежитии

В Томске полиция задержала студента на акции из-за запрета на стирку в общежитии

У Томского государственного университета неизвестные провели акцию, выставив около ворот стиральную машину и кучу грязных вещей. Причиной таких действий, по словам студентов, стал запрет на них в общежитии вуза, сообщает «Подъем».

На принесенной к университету машине организаторы акции написали «прощай, немытая общага», «стиралка — это привилегия, а не право», «как давно ты стирал руками?» и косвенные обвинения в ситуации в адрес руководства ТГУ. Из-за устроенной акции к вузу приехала полиция, был задержан один студент, однако позже его отпустили без составления протокола, сообщает Telegram-канал «Улица Бархатная».

Сообщается, что причиной акции стало изъятие из общежития купленных студентами стиральных машин, из-за чего им приходится стирать вещи в общественной прачечной. Цена стирки — 150 рублей, однако в вузе утверждают, что 75 рублей.

Проректор ТГУ Сергей Кулижский заявил «Подъему», что акцию организовал студент, отчисленный из университета за неуспеваемость и уехавший из России. «Участие студентов в акции — не решение проблемы. Единственный ее результат — куча мусора в центре города и просьба организатора перечислить ему деньги, потраченные на покупку стиральной машины для акции», — добавил он.

