Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:33, 21 октября 2022Культура

Названы российские артисты с самыми высокими гонорарами

Полина Гагарина и SHAMAN возглавили рейтинг артистов с самыми высокими гонорарами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Полина Гагарина и исполнитель SHAMAN возглавили рейтинг российских артистов с самыми высокими гонорарами. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на промоутера Табриза Шахиди.

Сообщается, что стоимость выступления музыкантов на частном мероприятии составляет 3,3 миллиона рублей. Второе место в рейтинге заняли рэпер Баста и группа «Руки Вверх», гонорары которых составляют 3 миллиона.

Российский исполнитель Леонид Агутин получает 2,4 миллиона за свое выступление, а певица Zivert — 2,1 миллиона.

Гонорары исполнительниц МакSим и Анны Asti составляют по 1,5 миллиона рублей, а группа Иванушки International и музыкант Сосо Павлиашвили получают на триста тысяч меньше, чем певицы.

Ранее канадский рэпер Дрейк рассказал о гонораре в 100 долларов за свое первое выступление.

В середине октября российский исполнитель SHAMAN заявил о том, что откажется от участия в «Евровидении», если его туда пригласят.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
При обстреле переправы в Херсоне погиб российский продюсер Олег Клоков
В мэрии Москвы рассказали о ходе реновации
СКР возбудил дело из-за обстрела ВСУ мирных жителей на переправе в Херсоне
Назван размер пособия Трасс после ухода с поста премьера
Россияне поспорили с Илоном Маском и рассказали о России будущего
Компании из «дружественных» стран массово покинули российский рынок
Москвичи резко заинтересовались арендой элитных квартир
В Белоруссии заочно осудят Тихановскую
Эмили Ратаковски призналась в использовании своей сексуальности ради заработка
Роналду прокомментировал отстранение от тренировок с «Манчестер Юнайтед»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.