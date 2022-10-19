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10:58, 19 октября 2022Культура

Дрейк рассказал о гонораре в 100 долларов за свое первое выступление

Дрейк рассказал, что получил 100 долларов за свое первое выступление в 2006 году

Фото: face to face / Globallookpress.com

Канадский рэп-исполнитель Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) рассказал о том, что его первый гонорар составил 100 долларов (примерно 6 тысяч рублей). Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на социальные сети артиста.

35-летний музыкант, признанный ранее одним из самых высокооплачиваемых артистов в мире, сообщил, что впервые получил деньги за выход на сцену в 2006 году. Тогда он выступил на разогреве у рэпера Ice Cube в родном городе Торонто, представив свой дебютный микстейп Room For Improvement.

«Это для тех, кто получает 100 долларов за шоу прямо сейчас... Продолжайте», — подписал рэпер кадр, на котором был запечатлен флаер, посвященный концерту в 2006 году. В нем упоминалось выступление Дрейка на разогреве, а также была прописана сумма его гонорара (100 долларов).

В конце августа артиста назвали самым популярным исполнителем по количеству запросов в Shazam.

Ранее стало известно, что Дрейк и The Weeknd решили бойкотировать «Грэмми» второй год подряд.

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Анастасия Астахова
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