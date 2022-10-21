Россиянина задержали за приставания к маленькой девочке около торгового центра

Под Омском задержали рецидивиста, домогавшегося девятилетней девочки у торгового центра

В Омской области правоохранители задержали 41-летнего рецидивиста за домогательства к девятилетней девочке. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 18 октября школьница гуляла около торгового центра «Ермак». Там к ней подошел фигурант и стал приставать.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что россиянин уже был судим ранее за аналогичное преступление, грабежи и разбой.

Ранее стало известно, что в Ижевске преподавателя танцев осудили на десять лет за домогательства к маленьким ученицам.