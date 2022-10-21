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22:13, 21 октября 2022Бывший СССР

В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу

Власти Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Полтавской области Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель областной администрации Дмитрий Лунин.

Он уточнил, что в регионе существует опасность ракетного удара.

По сообщению РИА Новости, также сирены звучат в соседних с ней Днепропетровской и Харьковской областях.

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5 октября 2022

Днем 21 октября почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупредительные сигналы не звучали только в городе Черновцы на юго-западе республики.

Утром власти объявляли воздушную тревогу в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

Марина Совина
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