Украина ввела удостоверения для возвращающихся из России

Украина ввела удостоверения для утративших документы граждан, возвращающихся из России

Киев ввел специальные удостоверения для граждан Украины, которые возвращаются из России, но утратили документы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Правительство запускает документ — удостоверение личности для возвращения на Украину», — сообщил украинский чиновник. Он уточнил, что документ будут выдавать в Государственной миграционной службе Украины членам семей тех, кто находится в России. Удостоверение, как заявляется, должны оформить за пять дней.

Ранее секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык следует полностью искоренить с территории страны. По его словам, русский язык является элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для украинцев.