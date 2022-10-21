Венгрия рассказала о выступающих против потолка цен на российский газ странах

Премьер Венгрии Орбан: не только Будапешт выступает против потолка цен на российский газ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что страна не поддерживает предложение Европейской комиссии (ЕК), подразумевающее установление потолка на российский газ и введение общего для всех европейских государств механизма газовых закупок. На своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что Венгрия является далеко не единственной, кто выступает против данных мер.

«Саммит ЕС идет. Брюссельские предложения резко контрастируют с национальными интересами Венгрии. К счастью, мы не одни», — заявил Орбан.

Он добавил, что в том случае, если потолок цен на газ из России все-таки будет введен, это приведет к аннулированию контрактов, имеющихся у Будапешта с Москвой, из-за чего Венгрия рискует остаться без энергоснабжения. Премьер выразил надежду на то, что ему с рядом стран, разделяющих его точку зрения, удастся отстоять национальные интересы своей страны.

Ранее Орбан высмеял инициативу ЕК и сравнил организацию с посетителем бара, который сам устанавливает цены на пиво. «Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет», — отметил он.