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13:56, 21 октября 2022Спорт

Американка полностью разделась на церемонии взвешивания перед турниром UFC

Американка Кэтлин Чукагян полностью разделась на церемонии взвешивания перед турниром UFC

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Кэтлин Чукагян провалила взвешивание перед турниром UFC 280. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония прошла 21 октября. Спортсменка сначала встала на весы в одежде, а затем попросила вынести ширму и пыталась уложиться в вес, полностью раздевшись. Американка все равно превысила лимит в 52,2 килограмма почти на 700 граммов.

Спортсменка 22 октября проведет поединок с представительницей Франции Манон Фиоро. Изначально бой должен был пройти в наилегчайшей весовой категории, но теперь он состоится в промежуточном весе. Чукагян будет лишена 20 процентов гонорара в качестве штрафа.

В активе 33-летней Чукагян 18 побед и четыре поражения в MMA. 32-летняя Фиоро провела десять поединков в смешанных единоборствах. Она выиграла девять из них и один проиграла.

Алексей Гусев
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