Названа возможная причина ухода бывшего председателя Китая со съезда партии

Китаист Маслов объяснил уход экс-председателя КНР со съезда партии сменой политики страны

Бывшего председателя Китайской народной республики (КНР) Ху Цзиньтао могли вывести с XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) из-за проблем со здоровьем или по политическим мотивам. Такие причины в беседе с «Лентой.ру» назвал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

На кадрах со съезда видно, как двое мужчин во время заседания помогают 79-летнему политику подняться и покинуть зал. За происходящим наблюдает действующий глава КНР Си Цзиньпин.

Это может быть ни с чем не связано, потому что [судя] по официальным китайским блогерам, он себя плохо чувствовал последние несколько часов и очень устал Алексей Маслов директор Института стран Азии и Африки МГУ

В то же время, считает Алексей Маслов, этот инцидент выглядит публичным унижением и может свидетельствовать о смене политики страны.

«С одной стороны, в период Ху Цзиньтао резко рос ВВП с 2003 по 2013 год и заметно превосходил нынешний рост ВВП. С другой стороны, распространились коррупция, клановость и считается, что многие проблемы, которые есть сегодня в китайской экономике, появились именно в тот период. Тем не менее никаких серьезных претензий к Ху Цзиньтао в последнее время не выдвигалось, он присутствовал на всех партийных съездах в качестве гостя. Ху Цзиньтао не играл никакой серьезной роли в политике и не был никаким центром силы. Он вряд ли участвовал в серьезных политических решениях даже в качестве консультанта и не был частью какой-то клановой структуры», — объяснил китаист.

Если сейчас не будет предъявлено никаких обвинений, можно будет считать, что это просто символическое завершение одной политической парадигмы — мягкой, нацеленной на взаимодействие со всеми странами, и переход к позиции хардлайна, когда речь пойдет о заметном усилении националистической позиции Китая по всем вопросам Алексей Маслов директор Института стран Азии и Африки МГУ

XX съезд КПК завершился 22 октября. На нем был избран новый состав Центрального комитета (ЦК) партии. В опубликованном списке членов отсутствовали четыре члена постоянного комитета политбюро ЦК — руководящего органа из семи человек. Среди них такие ветераны-тяжеловесы, как премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, председатель Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Ван Ян, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу и вице-премьер Хань Чжэн.