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09:41, 22 октября 2022Экономика

Экономист ФРС рассмотрел сценарии снижения роли доллара

Экономист ФРС Уайс рассказал о сценариях снижения роли доллара

Фото: Lisa Marie David / Reuters

Если Китай, Гонконг и некоторые страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока переведут в юани экспортные расчеты со странами, которые не входят в непосредственную орбиту влияния США, доллар может потерять статус превалирующей резервной валюты. Так старший экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колин Уайс рассказал о сценариях снижения роли доллара, пишет РБК.

Для анализа специалист использовал конфиденциальную информацию Минфина Соединенных Штатов об американских финансовых активах, принадлежащих отдельным странам.

Западные санкции в отношении Банка России, которые привели к блокировке его валютных резервов, усилили мысли других властей о том, что их долларовые активы не находятся в полной безопасности, уточнил автор. Однако на самом деле повсеместный отказ от доллара из-за геополитических причин, по его словам, маловероятен.

Уайс выделяет возможные сценарии сокращения роли доллара в качестве мировой резервной валюты: сокращение долларовых резервов развивающимися странами Африки, Центральной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока; сокращение долларовых резервов 43 странами, а также Китаем и Гонконгом.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша рассказал, что некоторые западные страны испытывают серьезную нагрузку и проблемы из-за укрепления позиций доллара. По его словам, это происходит по двум направлениям.

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Юлия Ямпольская
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