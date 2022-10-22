Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:04, 22 октября 2022Мир

В Шотландии вновь задумались о независимости после отставки Трасс

Глава Шотландии назвала новые аргументы в пользу независимости после отставки Трасс

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала новые аргументы в пользу независимости автономии. Свое мнение она изложила на страницах издания The Courier.

По мнению Стерджен, такими факторами являются правительственный кризис в Великобритании и борьба за власть внутри правящей Консервативной партии. «Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания», — заявила министр.

Она раскритиковала планы консерваторов провести новое голосование внутри партии без учета мнения общественности. Также, по словам политика, ничто за последние шесть лет, включая премьерства Терезы Мэй и Бориса Джонсона, не может сравниться со «взлетом и политической кончиной» Лиз Трасс. «Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров», — сказала глава автономии.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру» предрек раскол Великобритании. Он отметил, что после отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра страну могут ждать радикальные внутриполитические перемены, в том числе и выход Шотландии из состава страны.

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Десантники России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
В США самолет врезался в многоквартирный дом
МИД Франции выступил за сохранение контактов с властями России
Валдис Пельш раскритиковал современное телевидение
Заявление о потере Россией европейского рынка газа назвали преждевременными
В ДНР заявили о прицельном огне ВСУ по пожарным
В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу
В Шотландии вновь задумались о независимости после отставки Трасс
Американский разведчик указал на отличие России от Украины
Байден порассуждал об успехе спецоперации России на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.