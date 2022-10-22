Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:06, 22 октября 2022Бывший СССР

Власти украинского Хмельницкого сообщили об исчезновении света в городе

Хмельницкий на западе Украины остался без света, через час планируется отключение воды

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Город Хмельницкий, расположенный западе Украины, остался без света. О его исчезновении сообщает Telegram-канал городского совета. Власти призвали горожан сделать запасы воды.

«Хмельничане, город без света. Просим по возможности сделать запасы воды, так как через час она тоже пропадет», — говорится в тексте.

Ранее «Укрэнерго» заявило, что ограничивает поставки электроэнергии в Киеве и четырех украинских регионах. Этому предшествовали взрывы на объектах инфраструктуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал о переговорах с Путиным по Украине
В Херсоне заявили об отбитых атаках ВСУ
В КПРФ Приморья прокомментировали получение убежища в США российским депутатом
В Германии попросили выделить 2,2 миллиарда евро на военную помощь Киеву
Гигантская очередь у Большого театра ночью попала на видео
ВСУ обстреляли электроподстанцию в ЛНР из HIMARS
В Португалии высказались о строительстве нового трубопровода
В России рассказали о переломе по отношению к военным БПЛА
Москвичей предупредили о дожде в субботу
Американец дважды ударил лежащего на льду россиянина Кучерова в матче НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.