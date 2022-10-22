Власти украинского Хмельницкого сообщили об исчезновении света в городе

Хмельницкий на западе Украины остался без света, через час планируется отключение воды

Город Хмельницкий, расположенный западе Украины, остался без света. О его исчезновении сообщает Telegram-канал городского совета. Власти призвали горожан сделать запасы воды.

«Хмельничане, город без света. Просим по возможности сделать запасы воды, так как через час она тоже пропадет», — говорится в тексте.

Ранее «Укрэнерго» заявило, что ограничивает поставки электроэнергии в Киеве и четырех украинских регионах. Этому предшествовали взрывы на объектах инфраструктуры.