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14:01, 22 октября 2022Россия

Российская авиация сбила украинский МиГ-29

Военно-космические силы России сбили МиГ-29 и шесть БПЛА ВСУ

Фото: РИА Новости

Военно-космические силы (ВКС) России сбили Миг-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Перемоги Николаевской области, а также уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Украинские БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Новониканоровка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Владимировка и Никольское Донецкой народной республики, а также Тягинка Херсонской области.

22 октября Герой России, полковник в запасе Рустем Клупов заявил, что российская армия, возможно, готовит мощное контрнаступление. Он указал, что затишье на фронте обычно происходит перед грандиозными изменениями и «большой бурей». При этом, по его мнению, Украина уже потеряла свою военную промышленность.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила вертолет Ми-8 ВСУ в воздушном бою в районе города Очакова Николаевской области. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ.

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Алина Гончарова
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