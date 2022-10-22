Полковник предсказал возможное мощное контрнаступление России

Полковник Клупов заявил о возможном мощном контрнаступлении российской армии на Украине

Российская армия, возможно, готовит мощное контрнаступление. Об этом заявил Герой России, полковник в запасе Рустем Клупов, его цитирует издание MK.RU.

По его словам, российские военные могут использовать опыт стратегической операции по обороне Москвы в 1941 году и поэтому сейчас экономят силы на оборонительные операции.

«Не исключено, что в эти дни, когда часть наших войск в меньшинстве ведет оборону в Херсонской области, готовится мощнейший контрудар, который приведет к контрнаступлению», — отметил эксперт.

Клупов добавил, что затишье на фронте обычно происходит перед грандиозными изменениями и «большой бурей». При этом, по его мнению, Украина уже потеряла свою военную промышленность, перестав быть независимым государством в военной сфере. Несмотря на поставки западного оружия, никаких серьезных системных успехов, считает эксперт, украинская армия не достигла.

«Тот же удар по Крымскому мосту имел цель имиджевых "перемог", а не системных», — пояснил полковник. Также к имиджевым целям он отнес харьковское направление, отметив, что серьезное стратегическое значение имеет херсонское, так как там находится значительный плацдарм российских войск.

Впоследствии он может быть использован для наступления на Николаев, Кривой Рог и Одессу. «Если у нас этого плацдарма не станет, нам придется начинать все заново — снова форсировать Днепр», — уточнил Клупов.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска пресекли попытку наступления подразделений ВСУ на запорожском направлении. Он уточнил, что противник небольшими группами предпринял атаку на российские позиции в районе Времевского выступа.