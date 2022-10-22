Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 22 октября 2022Россия

На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды для минимизации ущерба

На Каховском водохранилище сбрасывают воду, чтобы снизить ущерб при разрушении ГЭС ВСУ

Фото: РИА Новости

На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды для минимизации ущерба при возможном разрушении ГЭС. Об этом в субботу, 22 октября, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

«Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению было бы меньше», — рассказал он. По словам главы администрации, ГЭС не останавливает работу, хотя три агрегата вышли из строя.

Леонтьев предупредил, что разрушение плотины грозит крайне серьезными последствиями.

20 октября глава администрации заявил, что в случае прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится. По его словам, если будет прорвана ГЭС, то «на много лет вперед» Крым останется без воды.

Ранее сообщалось, что из-за опасности подрыва дамбы на Каховской ГЭС начали сбрасывать воду из водохранилища. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что Херсон под подтопление не подпадет, но допустил, что в зоне риска находится частный сектор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал условие мирного сосуществования государств
Ночная драка в подмосковном кафе закончилась убийством 31-летнего мужчины
Российская авиация сбила украинский МиГ-29
Стало известно о снижении скидок на вторичное жилье
ВС России уничтожили нефтехранилище под Днепропетровском
Москвичи перечислили наиболее интересные музеи столицы
Гладков назвал число пострадавших при обстреле Белгородской области
Минобороны доложило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении
ВКС России поразили цеха оборонного предприятия в Харькове
Российские военные отразили атаку ВСУ на красно-лиманском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.