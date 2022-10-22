На Каховском водохранилище сбрасывают воду, чтобы снизить ущерб при разрушении ГЭС ВСУ

На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды для минимизации ущерба при возможном разрушении ГЭС. Об этом в субботу, 22 октября, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

«Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению было бы меньше», — рассказал он. По словам главы администрации, ГЭС не останавливает работу, хотя три агрегата вышли из строя.

Леонтьев предупредил, что разрушение плотины грозит крайне серьезными последствиями.

20 октября глава администрации заявил, что в случае прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится. По его словам, если будет прорвана ГЭС, то «на много лет вперед» Крым останется без воды.

Ранее сообщалось, что из-за опасности подрыва дамбы на Каховской ГЭС начали сбрасывать воду из водохранилища. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что Херсон под подтопление не подпадет, но допустил, что в зоне риска находится частный сектор.