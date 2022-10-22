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05:09, 22 октября 2022Мир

Россия заявила об ожидании реакции ООН на обстрелы в Херсоне

Россия заявила, что ожидает реакции ООН на обстрелы Антоновского моста в Херсоне

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский заявил о том, что Москва ожидает адекватной реакции организации на обстрелы Антоновского моста в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова на заседании Четвертого комитета ГА ООН передает РИА Новости.

Как напомнил Стржижовский, в результате удара ВСУ 21 октября погибли четыре человека, в том числе журналист Олег Клоков. «Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур», — добавил он. По его словам, Россия надеется, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности будет служить заявленным целям на практике.

Переправу в Херсоне обстреляли утром 21 октября. ВСУ выпустили по ней 12 ракет. 11 из них сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. В результате обстрела погибли четыре человека.

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Марина Совина
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