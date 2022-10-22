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07:57, 22 октября 2022Бывший СССР

Военнопленный из ВСУ рассказал об ударах украинской артиллерии по жилым домам

Военнопленный из ВСУ заявил, что украинская артиллерия наносила удары по жилым домам
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Dmitry Neymyrok / Reuters

Военнопленный из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич рассказал об ударах украинской артиллерии по жилым домам в Донецке. Его слова передает РИА Новости.

По словам Катранича, такие удары наносились не по ошибке, потому что орудия достаточно точные, кроме того, использовалась корректировка беспилотников. Он отметил, что ВСУ стреляли по Донецку «раз-два в день». «Наблюдали, давали координаты, корректировали», — добавил он. Отвечая на вопрос о намеренности таких ударов, пленный подтвердил, что украинские силы попадали в жилые дома не по ошибке.

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Марина Совина
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