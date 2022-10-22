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09:22, 22 октября 2022Россия

Бывший российский депутат получил политическое убежище в США

Бывший депутат из Приморья Каменщиков получил политическое убежище в США

Фото: Tom Brenner / Reuters

Экс-депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков после долгого перерыва появился в социальных сетях и рассказал, что получил политическое убежище в США. Об этом сообщает MK.RU.

Каменщиков уточнил, что в настоящее время находится в Майами. «Теперь могу быть полноправным членом американского общества», — подчеркнул он.

19 мая стало известно, что Каменщиков был задержан на границе Мексики и США. В Приморье сообщили, что политик не появлялся на заседаниях с момента начала специальной военной операции России на Украине. Тогда россиянин публично выступил против ее проведения.

Виктор Каменщиков был избран в городскую думу Владивостока в 2017 году от партии КПРФ. В конце февраля 2022 года он подал заявление о выходе из партии, при этом сохранив мандат депутата. После политик перестал появляться на заседаниях парламента.

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Сергей Истомин
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