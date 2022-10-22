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10:50, 22 октября 2022Россия

В КПРФ Приморья прокомментировали получение убежища в США российским депутатом

В КПРФ Приморья не знают о получении убежища сбежавшим в США экс-депутатом Каменщиковым

Фото: Troy Taormina-USA TODAY Sports / Reuters

У КПРФ Приморья нет данных о предоставлении убежища сбежавшему в США бывшему депутату думы Владивостока Виктору Каменщикову. Так на эту ситуацию отреагировал первый секретарь комитета приморского краевого отделения партии, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев, передает РИА Новости.

По его словам, судьба дискредитировавшего партию ее экс-члена им неинтересна — Каменщиков своими заявлениями опорочил честь КПРФ. «В жизни всегда есть место подвигу и предательству», — прокомментировал Долгачев.

Он добавил, что ничего не знает о получении россиянином политического убежища в США, кроме того, он не читает соцсети экс-депутата.

Ранее стало известно, что Каменщиков после долгого перерыва появился в социальных сетях и рассказал, что получил политическое убежище в США. Он уточнил, что в настоящее время находится в Майами. «Теперь могу быть полноправным членом американского общества», — подчеркнул бывший депутат.

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Сергей Истомин
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