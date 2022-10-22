На складе Минобороны Узбекистана произошел взрыв

Взрыв произошел на складе Министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области

На складе Министерства обороны Узбекистана прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел рано утром в субботу, 22 октября, в населенном пункте Малик в Сырдарьинской области.

Отмечается, что начавшееся после взрыва на складе возгорание потушено. Причины случившегося выясняются.

В Минздраве республики рассказали РИА Новости, что в результате происшествия пострадали 16 человек, четверо из них госпитализированы в больницы. Всем оказана необходимая помощь. «Среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии», — уточнили в ведомстве.

В августе прошлого года на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана произошел пожар. Спустя час начались взрывы боеприпасов. Было зафиксировано не менее 10 взрывов. Число пострадавших составляло минимум 90 человек.