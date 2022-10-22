В Португалии высказались о строительстве нового трубопровода

Премьер Португалии Кошта заявил, что трубопровод превратит страну в экспортера энергии

Строительство нового трубопровода превратит Португалию в экспортера энергии, а также соединит Иберийский полуостров с Центральной Европой. Об этом рассказал премьер-министр страны Антониу Кошта, передает ТАСС.

По словам политика, речь идет не просто о транспортировке зеленого водорода с использованием порта Синиш. «Перед нами стоит гораздо более серьезный вопрос: мы можем производить водород и экспортировать произведенный нами газ», — заявил премьер-министр.

Кошта уточнил, что переход на возобновляемые источники энергии займет несколько десятилетий, в настоящее время можно использовать выгодное положение порта Синиш, который ближе всех расположен к США, Нигерии и другим поставщикам газа.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта допустил, что новый магистральный газопровод, который соединит Центральную Европу с Пиренейским полуостровом, может быть построен в обход Франции. Газопровод могут проложить таким образом в случае, если не удастся достигнуть договоренности с Парижем, возражающим против прокладки труб по своей территории, добавил политик.