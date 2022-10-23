Часы Apple помогли диагностировать рак у 12-летней девочки

Hour Detroit: Apple Watch помогли определить рак у 12-летней девочки

Часы Apple Watch помогли диагностировать рак у ребенка. Об этом сообщает местное издание Hour Detroit.

Как стало известно журналистам, гаджет от Apple помог 12-летней жительнице Флашинга (штат Мичиган) Имани Майлз. В одну из ночей мать Имани Джессика заметила, что Apple Watch ее дочери издают громкие звуки — как оказалось, устройство посылало уведомления об аномально высоком пульсе.

«Это действительно странно, потому что раньше такого никогда не было», — заявила Джессика. По ее словам, она испугалась и отвезла дочь в больницу. Осмотревшие пациентку медики диагностировали воспаление аппендикса и провели операцию. Также медики обратили внимание на нейроэндокринную опухоль, которая довольно редко встречается у детей.

По словам медиков, им удалось удалить опухоль — жизни ребенку ничего не угрожает. «Если бы у нее не было этих часов, все могло быть намного хуже», — отметила в разговоре с журналистами мать Имани Майлз.

В начале сентября 54-летний британец Дэвид Ласт рассказал, как умные часы спасли ему жизнь, показав низкую частоту сердечных сокращений. Ласт отметил, что часы уведомили его об аномальной работе сердца, из-за чего тот обратился к врачам, которые подтвердили проблему со здоровьем.