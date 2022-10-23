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22:50, 23 октября 2022Наука и техника

Ученые нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19

N-tv: группа из трех ученых нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19

Фото: Pixabay

Группа из трех ученых нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Об этом сообщил портал немецкого телеканала n-tv.

«Наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9 процента является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса», — заявил телеканалу один из авторов исследования Валентин Бруттель.

Ученые опубликовали свои выводы в виде препринта, который еще не прошел процесс научного рецензирования. В статье говорится, что Sars-CoV-2 является преднамеренно генетически модифицированным вирусом.

Ученый также отметил, что методы, которые, вероятно, применялись при создании Sars-CoV-2, также используются в очень похожей форме отдельными вирусологическими лабораториями для производства синтетических вирусов.

Специалисты обнаружили регулярно повторяющийся паттерн в геноме вируса. Бруттель и его коллеги сравнили геномы известных искусственно созданных вирусов и природных вирусов. Выяснилось, что в природных места распознавания распределены случайным образом, а в искусственно созданных — всегда появлялись в определенном образце.

В сентябре 2022 года члены комиссии Lancet выдвинули несколько версий появления COVID-19. Доказать ту или иную версию полноценно не удалось, поэтому специалисты отмечают необходимость дальнейших научных исследований.

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Марина Совина
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