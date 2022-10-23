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17:59, 23 октября 2022Среда обитания

Власти изучат вопрос восстановления пострадавшего при крушении Су-30 дома

Власти изучат вопрос восстановления пострадавшего при крушении самолета в Иркутске дома

Фото: Russian Emergencies Ministry / Globallookpress.com

Власти Иркутской области изучат вопрос и рассмотрят возможность восстановления дома, который пострадал при крушении самолета Су-30. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев в эфире канала «Россия 24».

В противном случае власти российского региона помогут горожанам в приобретении нового жилья. Также сообщается, что 25 октября пострадавшим начислят по 100 тысяч рублей на первоочередные нужды.

«Мы договорились, что в течение двух дней они (пострадавшие семьи — прим. «Ленты.ру») проживать будут у родственников. Дальше предоставим места для проживания с питанием и будем работать или по восстановлению дома или по приобретению нового жилья», — сказал Кобзев.

О ЧП стало известно ранее 23 октября. Военный самолет во время испытательного полета упал на двухэтажный дом по улице Пржевальского. После крушения начался пожар.

По словам Кобзева, пострадал одно жилое здание, в котором проживало две семьи. В момент происшествия дома никого не было. В результате крушения погибли оба пилота воздушного судна.

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Евгения Куликова
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