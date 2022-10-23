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16:27, 23 октября 2022Россия

В Екатеринбурге пассажир устроил драку в автобусе из-за надписи NASA

В екатеринбургском автобусе один пассажир набросился на другого из-за куртки NASA

В Екатеринбурге пассажир устроил драку в переполненном автобусе из-за надписи NASA на куртке, сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Мужчина, затеявший потасовку, зашел в автобус на одной из остановок. Он увидел надпись NASA на куртке сидящего рядом с ним молодого человека, что его сильно возмутило.

Мужчина потребовал ответить, где живет владелец куртки, чтобы разобраться с тем, кто носит одежду с названиями иностранных организаций, однако получил отказ в грубой форме. После этого пассажир набросился на молодого человека с кулаками.

Находившиеся рядом люди разняли дерущихся. Они попросили не устраивать драки в переполненных автобусах.

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Виктория Кондратьева
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