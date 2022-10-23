В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по центру принятия решений

Депутат Слуцкий назвал угрозы Зеленского ударить по центру принятия решений России агонией

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ударов по Кремлю в случае атак по центру принятия решений в Киеве звучат как агония и попытка подтолкнуть Запад к третьей мировой войне. Такой ответ на угрозы опубликовал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале в воскресенье, 23 октября.

«Риторических вопросов об адекватности бывшего комика даже задавать не буду. Но насколько готов Запад ударить "по Кремлю" и ввергать мир в возможный апокалипсис? Любая агрессия со стороны западных стран в отношении России — ядерной державы — неминуемо повлечет ответ. И это уже будет реальное военное противостояние с Москвой, развязанное странами НАТО», — заявил он.

Парламентарий также отметил, что руководители стран Запада это прекрасно осознают. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что все больше политиков, в том числе американских, говорят о том, что нельзя допустить ввязывание в прямой конфликт с Россией.

«Все чаще начинает звучать критика военной и финансовой поддержки Украины. На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие "шока" от наступающего осознания грядущего провала проекта "антиРоссия"», — подытожил он.

Ранее Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC призвал мир ударить по Кремлю, если российская сторона нанесет удары по «центру принятия решений» на улице Банковой, где расположен офис президента Украины.

