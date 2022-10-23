57-летняя модель удивила фанатов внешностью до и после нанесения макияжа

Модель Паулина Поризкова удивила фанатов внешним видом до и после нанесения макияжа

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова удивила фанатов внешностью до и после нанесения макияжа. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя манекенщица поделилась коллажем, на котором размещены два снимка. На первом селфи знаменитость запечатлена в голубой сорочке и с патчами, оформленными леопардовым принтом, под глазами. При этом на фото видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы собраны. Затем Поризкова продемонстрировала свой внешний вид после нанесения макияжа: она выровняла тон кожи, нанесла румяна, а также бежевые тени на глаза, накрасила губы розовой помадой. Кроме того, она распустила пряди и уложила их в локоны. «Да, макияж имеет значение», — подписала она публикацию.

Фанаты удивились преображению модели, о чем принялись писать в комментариях под снимком. «Ты прекрасна с макияжем и без!», «Так и есть. Но быть без макияжа — это не менее красиво», «Спасибо, что продолжаете показывать нам особенности старения. Любим вам с макияжем и без него», «Если честно, без макияжа ты выглядишь намного красивее. Но оба снимка прелестны», «Никакой разницы на самом деле нет. Ты просто красивая женщина!» — высказывались они.

В сентябре Поризкова снялась в откровенном образе для рекламы бренда одежды rag & bone. Звезда опубликовала в соцсетях фото, на котором она позирует, облокотившись на камин, в клетчатом пальто нараспашку, из-под которого виднеется кружевное белье. Образ знаменитости дополнен джинсами прямого кроя и лакированными сапогами с острым носом.