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20:48, 23 октября 2022Наука и техника

Xiaomi выпустит рекордный смартфон

Инсайдер: смартфон Xiaomi 13 получит рекордно тонкие экранные рамки

Фото: Aly Song / Reuters

Xiaomi запланировала выпустить флагманский смартфон с рекордно тонкими рамками. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

О том, что Xiaomi собралась представить телефон с самыми тонкими экранными рамками, сообщил известный инсайдер под ником Ice Universe. По информации автора, у будущего флагмана Xiaomi 13 окажется рекордного размера «подбородок» — так пользователи сети называют нижнюю горизонтальную рамку на передней панели смартфонов.

При этом Ice Universe не стал раскрывать точных размеров «подбородка». Автор отметил, что будущий флагманский смартфон китайского бренда получит 6,36-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты обновления 120 герц.

В заключение инсайдер отметил, что флагман будет базироваться на топовом процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, созданный TSMC по четырехнанометровому техпроцессу. Аппарат получит камеру, разработанную в партнерстве с Leica.

Актуальный флагманский телефон бренда Xiaomi 12 вышел в конце 2021 года. Аппарат получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей, чип Snapdragon 8 Gen 1, от 8 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 50, 13 и 5 мегапикселей.

В июле инсайдеры рассказали, что следующие флагманские смартфоны Xiaomi будут представлены в ноябре и поступят в продажу до конца года. Ожидается, что китайский IT-гигант представит модели Xiaomi 13 и 13 Pro.

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Андрей Ставицкий
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