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Xiaomi представила флагманский смартфон

Анонсирован флагманский смартфон Xiaomi 12

Фото: Shutterstock

Xiaomi представила серию флагманских смартфонов 12. Об этом сообщается в соцсетях компании на Weibo.

В линейку топовых девайсов вошли два устройства — Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Базовый смартфон имеет 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 герц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Анонсированный телефон базируется на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. На задней панели гаджета расположена тройная камера с объективами разрешением 50, 13 и 5 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов.

Старшая модель 12 Pro отличается наличием 6,73-дюймового экрана LTPO AMOLED, также аппарат имеет камеру, которая поддерживает съемку видео в разрешении 8K с частотой 30 fps. Устройство получило аккумулятор с расширенной до 4600 миллампер-часов емкостью с поддержкой зарядки мощностью 120 ватт.

Уточняется также, что оба телефона получат оболочку MIUI 12.5 на базе Android 12. Обновление до MIUI 13 запланировано на январь.

Xiaomi 12 в стартовой версии с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти оценили в 3699 юаней, или около 41 тысячи рублей. Стоимость Xiaomi 12 Pro с аналогичным набором памяти составит 4699 юаней, или около 52 тысяч рублей. Продажи устройств начнутся в январе.

Анонс предыдущего флагмана Xiaomi — Mi 11 — состоялся ровно год назад. Аппарат имеет 6,81-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, тройную камеру разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей.

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Андрей Ставицкий
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