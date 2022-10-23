На Украине рассказали об огромных потерях в энергетике

Министр Герман Галущенко: Украина потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергии

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко признал огромные потери в зеленой энергетике. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью телеканалу «Мы — Украина», на которое ссылаются журналисты, Галущенко рассказал, что за время конфликта с Россией страна потеряла 90 процентов ветряной и до 50 процентов солнечной энергетики.

Министр уточнил, что в стране активно развивается альтернативная энергетика. По его словам, серьезный скачок в этом направлении был достигнут в 2019 году, уже в 2020-м она составляла до 11 процентов всей энергосистемы. Власти Украины планировали, что к 2025 году этот показатель достигнет 25 процентов.

23 октября в Министерстве обороны России заявили, что ВС России в течение суток продолжали нанесение ударов высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины. По словам представителей ведомства, все намеченные цели были поражены.