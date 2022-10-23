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15:15, 23 октября 2022Россия

Минобороны заявило о высокоточных ударах по системам военного управления Украины

МО РФ заявило об ударах высокоточным оружием по системам военного управления Украины

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России в течение суток продолжали нанесение ударов высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

В военном ведомстве заявили, что все обозначенные цели были поражены. Какие именно — не уточняется. Удары велись российскими военными оружия большой дальности воздушного базирования.

Минобороны также отчиталось о том, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были сбиты 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожены шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS», а также одна противорадиолокационная ракета «HARM».

О начале спецоперации России на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ранее 23 октября стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Они обсудили ситуацию на Украине.

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Евгения Куликова
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