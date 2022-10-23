Sky News: умер основатель компании Red Bull и одноименной команды «Формула-1» Матешиц

Австрийский бизнесмен, основатель компании энергетических напитков Red Bull и владелец одноименной команды «Формула-1» Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что последние полтора года Матешиц не появлялся на публике из-за тяжелой болезни. Почти месяц назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось.

9 октября пилот Red Bull Макс Ферстаппен второй раз подряд стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Компанию Red Bull основали Чалеу Йювидья и Дитрих Матешиц. В настоящее время он продается в 160 странах мира и является одним из самых популярных энергетических напитков.

