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01:36, 23 октября 2022Из жизни

Умер основатель компании Red Bull

Sky News: умер основатель компании Red Bull и одноименной команды «Формула-1» Матешиц
Дитрих Матешиц

Дитрих Матешиц. Фото: Telegram-канал / SHOT

Австрийский бизнесмен, основатель компании энергетических напитков Red Bull и владелец одноименной команды «Формула-1» Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что последние полтора года Матешиц не появлялся на публике из-за тяжелой болезни. Почти месяц назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось.

9 октября пилот Red Bull Макс Ферстаппен второй раз подряд стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Компанию Red Bull основали Чалеу Йювидья и Дитрих Матешиц. В настоящее время он продается в 160 странах мира и является одним из самых популярных энергетических напитков.

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Юлия Мискевич
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